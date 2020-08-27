بالصور.. رئيس الجمهورية يشارك بعزاء عاشوراء في مكتب السيد عمار الحكيم

2020/08/27 | 22:38 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} شارك رئيس الجمهورية برهم صالح في مجلس عزاء ذكرى استشهاد الامام الحسين وآل بيته الأطهار في مكتب رئيس تحالف عراقيون السيد عمار الحكيم.ويقيم مكتب السيد الحكيم مجالس عزاء طيلة أيام عاشوراء.عمار المسعودي شارك إذا أردت

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