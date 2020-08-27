2020/08/27 | 22:59 - المصدر: العربي الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ("داعش" في العراق: جدل بشأن العدد واتفاق على خطر التنظيم) نشر أولاً على موقع (العربي الجديد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ("داعش" في العراق: جدل بشأن العدد واتفاق على خطر التنظيم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العربي الجديد).