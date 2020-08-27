القوات الأمنية تحبط مخططاً إرهابياً في قاطع الرصافة ببغداد

2020/08/27 | 22:59 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خلية الإعلام الأمني ==========بناء على معلومات أستخبارية أستطاعت قواتنا الامنية مِن احباط مخطط لتنفيذ عملية إرهابية مساء اليوم في قاطع الرصافة ببغداد والتفاصيل لاحقا .———————27 آب 2020

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