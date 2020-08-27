2020/08/27 | 23:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#جورج_منصور في ذات المكان الذي ادى فيه الزميل والصديق مصطفى الكاظمي اليمين الدستورية صباح يوم 6 آيار (مايو) 2020، ليصبح سادس رئيس مجلس وزراء العراق، بعد حقبة النظام السابق، كنا نحن، قبل 17 عاما نعمل معا، وتحديدا في عام 2003 في الطابق الثالث من "قصر المؤتمرات" والذي اصبح لاحقا مبنى ل "مجلس النواب" العراقي.



كنتُ حينذاك، المدير العام لقناة شبكة الاعلام العراقي التلفزيونية (العراقية) وكان زميلي مصطفى الكاظمي، ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مع مصطفى الكاظمي (ذاك يوم.. وهذا يوم) - جورج منصور) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مع مصطفى الكاظمي (ذاك يوم.. وهذا يوم) - جورج منصور) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).