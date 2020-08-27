استهداف صاروخي وإحباط مخطط 'إرهابي' في العاصمة بغداد

2020/08/27 | 23:38 - المصدر: NRT عربية

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منذ 19 دقیقة

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ديجيتال ميديا إن آر تي

أعلنت خلية الإعلام الأمني، الخميس، سقوط صاروخ نوع كاتيوشا وإحباط مخطط "إرهابي" في العاصمة بغداد.

وذكرت الخلية في بيان تلقى "ديجيتال ميديا إن آر تي" نسخة منه اليوم، (27 آب 2020)، انه "بناء على معلومات استخبارية استطاعت القوات الامنية من احباط مخطط لتنفيذ عملية إرهابية مساء اليوم في قاطع الرصافة ببغداد".

وفي وقت سابق من مساء اليوم الخميس، أعلنت خلية الإعلام الأمني، سقوط صاروخ نوع كاتيوشا في منطقة الجادرية ببغداد.



دون خسائر تذكر، مبينة ان انطلاق الصاروخ كان من طريق سريع الدورة.

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