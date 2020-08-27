السعودية وفرنسا تبديان استعدادهما لمساعدة العراق.. اهم احداث اليوم في خبر واحد

2020/08/27 | 23:40 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

{بغداد: الفرات نيوز} إستقبل العراق اليوم الخميس، وزيرة الجيوش الفرنسية فلورانس بارلي ووزير الخارجية السعودي فرحان بن فيصل، اللذان ابدا استعداد بلادهما لمساعدة العراق في مختلف المجالات.





أدناه اهم الاحداث لهذا اليوم:

رئيس تحالف عراقيون السيد عمار الحكيم يدعو الى التعلم من انتصار الإمام الحسين {ع} "بقوة الحق والمنطق (التفاصيل)

مصدر في الخارجية العراقية يؤكد موعد زيارة الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون الى بغداد (التفاصيل)

وزيرة الجيوش الفرنسية تصل الى بغداد (التفاصيل)

وزير الجيوش الفرنسية لرئيس الوزراء مصطفى لكاظمي: داعش لازال نشطاً ومستعدون لتدريب قواتكم بأقرب وقت ممكن (التفاصيل)

رئيس الجمهورية برهم صالح لوزيرة الجيوش الفرنسية: ضرورة وقف الانتهاكات العسكرية التركية على الأراضي العراقية (التفاصيل)

وزير الدفاع جمعة عناد: سنطور عقود الأسلحة مع باريس..



ونظيرته الفرنسية: مستمرون بتدريب القوات العراقية (التفاصيل)

وزير الجيوش الفرنسية: ضرورة احترام سيادة العراق وإيقاف التدخل الخارجي من كافة الأطراف (التفاصيل)

وزير الخارجية السعودي يصل الى بغداد (التفاصيل)

الكاظمي يؤكد اهمية تخفيف العبء الاقتصادي عن البلاد..



وبن عبدالله: السعودية شريك حقيقي للعراق (التفاصيل)

وزير الخارجية فؤاد حسين ونظيره السعودي يتفقان على تفعيل مُذكّرات التفاهم التي أبرمتها الحُكُومات السابقة (التفاصيل)

رئيس حكومة اقليم كردستان مسرور بارزاني: داعش عاود اعتداءاته..



والوزيرة الفرنسية: نأمل استئناف تدريب البيشمركة قريباً (التفاصيل)

الكاظمي يتلقى دعوة رسمية لزيارة السعودية (التفاصيل)

قرض سعودي للعراق بمليار دولار..



ووزير التخطيط خالد بتال النجم: اتفاقيات ستوقع بين البلدين (التفاصيل)

اليوم..



عداد الشفاء بكورونا يتجاوز عداد الاصابات في العراق (التفاصيل)

الكاظمي يشدد على حماية المتظاهرين ويؤكد رفضه لغلق الشوارع والطرقات (التفاصيل)

الكاظمي: الطائفية في العراق أكذوبة كبيرة ودول الخليج عمقنا الاستراتيجي (التفاصيل)

تحالف عراقيون يدين حادثة برطلة ويطالب بحماية عاملي البعثات الدولية (التفاصيل)

واشنطن تدعو جميع الأطراف في العراق إلى السماح لعُّمال الإغاثة بالعمل بحرية وأمان (التفاصيل)

بالوثائق..



البنك المركزي يحجز الأموال المنقولة وغير المنقولة لمسؤولين (التفاصيل)

النائب المالكي يرد على حجز البنك المركزي لأمواله المنقولة وغير المنقولة (التفاصيل)

وصول قوة كبيرة من مكافحة الإرهاب الى البصرة (التفاصيل)

إحباط مخطط إرهابي في الرصافة (التفاصيل)

الاعلام الأمني: سقوط صاروخ كاتيوشا في الجادرية (التفاصيل)

الامن النيابية تكشف عن تحرك لتفعيل عمليات تسليح الجيش (التفاصيل)

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مستشار الامن الوطني قاسم الاعرجي يكلف مديرا جديداً لادارة المكتب الوطني للتصاريح الامنية (التفاصيل)

العتبة الحسينية لـ{الفرات نيوز}: عزاء هذه السنة سيكون مميزاً والالتزام الوقائي قلل إصابات كورونا (التفاصيل)

العتبة الحسينية تكشف تفاصيل ركضة "طويريج" في موسم كورونا الاستثنائي (التفاصيل)

جنرال الكتريك: اتفاقية لربط الشبكة الكهربائية بين العراق والاردن (التفاصيل)

{الفرات نيوز} تنشر نتائج الامتحانات التمهيدية للطلبة الخارجيين (التفاصيل)

{الفرات نيوز} تنشر نتائج المدارس المهنية واعداديات التمريض {الدور التمهيدي} (التفاصيل)

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التربية تصدر تعليماتها الوقائية في الامتحانات الوزارية (التفاصيل)

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وفاة صحفي رياضي في كربلاء بفيروس كورونا (التفاصيل)

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التعليم تعلن احتساب العام الدراسي 2019/ 2020 سنة عدم رسوب (التفاصيل).

محمد المرسومي

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