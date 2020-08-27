2020/08/27 | 23:56 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة..نعى الاتحاد العام للأدباء والكتّاب في العراق، الشاعر والناقد أ.د.عبد الكريم راضي جعفر، الذي توفي يوم الخميس ٢٧ آب ٢٠٢٠، بعد معاناة مريرة مع المرض الخبيث.والراحل عبد الكريم راضي جعفر، شاعر وأكاديمي،تولّد البصرة عام ١٩٤٦ تبوّأ مهامَّ علمية وأكاديمية وثقافية عدة، درّس الأدب الحديث والنقد في الجامعات العراقية والعربية،كما ناقش وأشرف على رسائل جامعية عدة […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اتحاد الادباء ينعى الشاعر والناقد عبد الكريم راضي جعفر) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اتحاد الادباء ينعى الشاعر والناقد عبد الكريم راضي جعفر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).