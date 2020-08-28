2020/08/28 | 00:01 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد/ نينا/ اعلنت وزارة الداخلية تسفير (٥) اجانب محكوم عليهم بالابعاد خارج الأراضي العراقية لمخالفتهم قانون الاقامة العراقي.وذكرت الوزارة في بيان تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء /نينا/ نسخة منه انه :" باشراف مباشر من قبل مدير عام الأحوال المدنية والجوازات والإقامة اللواء رياض جندي الكعبي قامت كوادر مديرية شؤون الاقامة في قسم الاخراج والابعاد بتسفير (٥) اجانب من جنسيات مختلفة (سوري وباكستانيان وغاني واثيوبي) محكوم عليهم بالابعاد خارج الأراضي العراقية لمخالفتهم شروط واحكام قانون الاقامة العراقي المرقم ٧٦ لسنة ٢٠١٧"./انتهى9

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