مواطنون غاضبون يعتدون على مدير مستشفى الامل في النجف

2020/08/28 | 00:01 - المصدر: وكالة نينا

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النجف/نينا/ قامت مجموعة من المواطنين الغاضبين بالاعتداء على مدير مستشفى الامل الدكتور طارق الشيباني .وقال قائد شرطة المحافظة فائق الفتلاوي انه تم القاء القبض على مرتكبي الاعتداء وانهم سيحالون الى القضاء .وأكد الفتلاوي تواجده مع قوة امنية برفقة مدير عام صحة المحافظة رضوان الكندي في مستشفى الامل التخصصي المخصص لرعاية المصابين بوباء كورونا ./إنتهى.

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