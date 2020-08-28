2020/08/28 | 00:01 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بعقوبة / نينا / استشهد وجرح اربعة جنود في هجوم لداعش على نقطة عسكرية شمال شرق بعقوبة مساء اليوم .وقال مصدر امني لمراسل الوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / :" ان تنظيم داعش هاجم نقطة عسكرية قرب قرية نوفل بضواحي المقدادية شمال شرق بعقوبة ، ما اسفر عن استشهاد جندي وجرح ثلاثة آخرين ".واضاف :" ان قوة امنية مشتركة بدأت عملية تمشيط وتعقب لملاحقة منفذي الهجوم "./انتهى

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (استشهاد وجرح اربعة جنود في هجوم لداعش على نقطة عسكرية شمال شرق بعقوبة) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (استشهاد وجرح اربعة جنود في هجوم لداعش على نقطة عسكرية شمال شرق بعقوبة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).