رئيس مجلس النواب: كل سلاح خارج نطاق الدولة مخالف للقانون ويهدد الأمن المجتمعي

2020/08/28 | 00:06 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اكد رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اليوم الجمعة، ان كل السلاح خارج نطاق الدولة مخالف للقانون ويهدد الأمن المجتمعي.

وقال الحلبوسي في تغريدة له على منصة تويتر، “في مدينتي،استخدم البعض شعاراته الرنانة قبل السلاح لإضعاف الدولة، فسقطت المدينة بيد الإرهاب،وذقنا الويلات”.

واضاف الحلبوسي، “كل السلاح خارج نطاق الدولة مخالف للقانون ويهدد الأمن المجتمعي، بصرف النظر عن جهة حيازته”.

واكد، “لا نريد أن تتكرر المأساة ونعاني وأهلنا في الجنوب من السلاح المنفلت وضعف مؤسسات الدولة”.

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