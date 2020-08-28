إقليم كوردستان ينبه من خطر جدي.. وفرنسا تؤكد قرب استئناف الدعم

2020/08/28 | 00:09 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا إن آر تي

أكد رئيس حكومة إقليم كوردستان، مسرور بارزاني، ووزيرة الجيوش الفرنسية، فلورانس بارلي، الخميس، على تطوير العلاقات الاقتصادية بين الجانبين بالتوازي مع التنسيق الأمني والعسكري.

جاء ذلك خلال استقبال بارزاني لبارلي والوفد المرافق لها في أربيل اليوم، (27 آب 2020)، وقال المكتب الاعلامي لبارزاني في بيان تلقى "ديجيتال ميديا إن آر تي" نسخة منه، انه "جرى في اللقاء بحث سبل تعزيز العلاقات بين فرنسا وإقليم كوردستان وزيادة دعم قوات البيشمركة".

وأضاف البيان، ان "رئيس الحكومة شكر فرنسا على دعمها المتواصل لإقليم كوردستان ولا سيما خلال الحرب ضد تنظيم داعش، مشيرا إلى أن هذا التنظيم عاود شن الهجمات والاعتداءات الإرهابية في الكثير من مناطق العراق، وبات يشكل خطرا جديا على سكان تلك المناطق".

وتابع، كما "شدد رئيس الحكومة على ضرورة التنسيق الأمني بين قوات البيشمركة والجيش العراقي للتصدي إلى تهديدات تنظيم داعش".

واشار البيان، إلى ان "وزيرة الجيوش الفرنسية، جددت دعم بلادها لإقليم كوردستان وقوات البيشمركة، وقالت: نأمل، في القريب العاجل، أن يستأنف التحالف الدولي تدريب قوات البيشمركة بعد توقف قصير بسبب جائحة فيروس كورونا".

واختتم البيان بالقول انه "تم في الاجتماع أيضا التأكيد على تطوير العلاقات الاقتصادية بين الجانبين بالتوازي مع التنسيق الأمني والعسكري".

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