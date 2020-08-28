2020/08/28 | 00:14 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} كشف مصدر امني عن سقوط 3 قذائف هاون بالقرب من المنطقة الخضراء ببغداد في وقت متأخر من ليل الخميس.وذكر المصدر {الفرات نيوز} عن" سقوط 3 قذائف هاون بالقرب من المنطقة الخضراء قبل قليل دون معرفة حجم الخسائر".وكانت خلية الاعلام الامني اعلنت مساء الخميس، سقوط صاروخ نوع كاتيوشا في منطقة الجادرية ببغداد دون خسائر تذكر، وانها انطلقت من طريق سريع الدورة.وفاء الفتلاوي شارك إذا أردت

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مصدر: سقوط 3 قذائف هاون على الخضراء) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مصدر: سقوط 3 قذائف هاون على الخضراء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).