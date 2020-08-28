2020/08/28 | 00:14 - المصدر: الفرات نيوز

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{بغداد:الفرات نيوز} سمع في وقت متأخر من ليل الخميس، دوي انفجارات بالقرب من المنطقة الخضراء ببغداد.





وذكر مصدر امني {الفرات نيوز} عن" سماع دوي انفجارات بالقرب من المنطقة الخضراء بعد منتصف ليل الخميس دون معرفة حجم الخسائر".

وفاء الفتلاوي

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