الإعلام الامني: سقوط 3 صواريخ داخل المنطقة الخضراء

2020/08/28 | 00:32 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

اعلنت خلية الاعلام الامني، اليوم الجمعة، عن سقوط ثلاثة صواريخ كاتيوشا داخل المنطقة الخضراء.وقالت الخلية في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "ثلاثة صواريخ من نوع كاتيوشا سقطت في إحدى الساحات الفارغة داخل المنطقة الخضراء ببغداد، دون تسجيل ايخسائر تذكر".واضافت أن "انطلاقها كان من منطقة البيجية غربي العاصمة".

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