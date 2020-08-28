هجوم صاروخي جديد على المنطقة الخضراء في بغداد

2020/08/28 | 00:32 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افاد مصدر امني عراقي، باستهداف المنطقة الخضراء وسط بغداد في ثاني حادث من نوعه في ليل الخميس....

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