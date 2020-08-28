2020/08/28 | 00:33 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد – واع

اعلنت خلية الاعلام الامني، سقوط ثلاثة صواريخ نوع كاتيوشا داخل المنطقة الخضراء وسط بغداد.

وذكرت الخلية في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، اليوم الجمعة، ان ثلاثة صواريخ نوع كاتيوشا سقطت قبل قليل في إحدى الساحات الفارغة داخل المنطقة الخضراء ببغداد، دون خسائر تذكر، مؤكدة ان انطلاق الصواريخ كان من منطقة البيجية غربي العاصمة.

يشار الى ان خلية الإعلام الأمني، اعلنت في وقت سابق ، سقوط صاروخ كاتيوشا في منطقة الجادرية ببغداد.

وذكرت الخلية في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، ان صاروخا نوع كاتيوشا سقط في منطقة الجادرية ببغداد، دون خسائر تذكر.

واضافت، ان انطلاق الصاروخ كان من طريق سريع الدورة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الإعلام الأمني: سقوط ثلاثة صواريخ كاتيوشا داخل المنطقة الخضراء) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الإعلام الأمني: سقوط ثلاثة صواريخ كاتيوشا داخل المنطقة الخضراء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).