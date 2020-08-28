على خلفية حادث النجف.. الصحة تطالب الاجهزة الامنية بالحزم تجاه الاعتداءات

2020/08/28 | 00:44 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

{بغداد: الفرات نيوز} طالبت وزارة الصحة والبيئة، الاجهزة الامنية بالحزم تجاه الاعتداءات على الكوادر الصحية، على خلفية الحادث الاخير في النجف.





وقالت الوزارة في بيان تلقته {الفرات نيوز} إنها "تستنكر الاعتداء السافر الذي حصل على مدير مستشفى الشهيد حسن هلوس الدكتور طارق الشيباني المخصص للمرضى المصابين بفايروس كورونا اثناء تأديته واجبه في محافظة النجف الاشرف".

واضافت انها "تدين هذه التصرفات الآثمة في الوقت الذي تقدم فيه المؤسسات الصحية خدماتها بشكل متواصل لكافة المواطنين وعلى مدار الساعة".

وطالبت الوزارة "الاجهزة الامنية المكلفة بحماية المؤسسات الصحية ان تكون حازمة تجاه المعتدين وتوفر الحماية اللازمة لملاكات الجيش الابيض وكذلك تدعو مجلس القضاء الاعلى ان يتخذ الاجراءات القانونية وفقا لقانون حماية الاطباء مؤكدةً أنها ستلاحق المعتدين قانونيا حتى ينالوا العقوبة التي يستحقونها".

واهابت الوزارة بالشعب "لمساندة الجيش الابيض الذي يضحي بحياته من اجل المحافظة على سلامتهم".

محمد المرسومي

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