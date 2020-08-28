القبض على مثيري مشاجرة مسلحة ادت الى مقتل مواطن في البصرة

2020/08/28 | 00:44 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أعلنت قيادة شرطة البصرة، القاء القبض على مثيري مشاجرة مسلحة أدت الى مقتل احد المواطنين في حي الحسين.وقالت القيادة في بيان تلقت {الفرات نيوز} نسخة منه، إنه "بعد ورود اخبار بوجود مشاجرة في منطقة حي الحسين أدت الى مقتل شخص على الفور تم تشكيل قوة من قسم البلده الثانية و مركز شرطة الحسين".واضافت: "بعد التحري وجمع المعلومات تم التعرف على هويه الجناة والقاء القبض عليهما"، مبينة انه "تمت احالتهما الى القضاء وتوقيفهما وفق أحكام المادة 406 من قانون العقوبات العراقي".محمد المرسومي

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