الاعلام الامني يؤكد سقوط ثلاثة صواريخ نوع كاتيوشا داخل المنطقة الخضراء ببغداد

2020/08/28 | 00:47 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ بغداد

اكدت خلية الإعلام الأمني عن سقوط ثلاثة صواريخ نوع كاتيوشا قبل قليل في إحدى الساحات الفارغة داخل المنطقة الخضراء ببغداد، دون خسائر تذكر، حيث تبين أن انطلاقها كان من منطقة البيجية غربي العاصمة.

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