بعد الاعتداء على مدير مستشفى .. الصحة تطالب الاجهزة الامنية بالحزم تجاه المعتدين

2020/08/28 | 00:58 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ بغداد

استنكرت وزارة الصحة والبيئة الاعتداء السافر الذي حصل على مدير مستشفى الشهيد حسن هلوس الدكتور طارق الشيباني المخصص للمرضى المصابين بفايروس كورونا اثناء تأديته واجبه في محافظة النجف الاشرف.

وادانت الوزارة في بيان تلقت “خبر برس” نسخة منه ، هذه التصرفات الآثمة في الوقت الذي تقدم فيه المؤسسات الصحية خدماتها بشكل متواصل لكافة المواطنين وعلى مدار الساعة ، مطالبة” الاجهزة الامنية المكلفة بحماية المؤسسات الصحية ان تكون حازمة تجاه المعتدين وتوفر الحماية اللازمة لملاكات الجيش الابيض”.

ودعت الوزارة ” مجلس القضاء الاعلى ان يتخذ الاجراءات القانونية وفقا لقانون حماية الاطباء مؤكدةً أنها ستلاحق المعتدين قانونيا حتى ينالوا العقوبة التي يستحقونها.

وتهيب الوزارة بابناء شعبنا الأبي لمساندة الجيش الابيض الذي يضحي بحياته من اجل المحافظة على سلامتهم.

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