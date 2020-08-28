الصحة تطالب بتوفير الحماية اللازمة لملاكات الجيش الأبيض

2020/08/28 | 01:03 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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بغداد – واع

استنكرت وزارة الصحة والبيئة، الاعتداء الذي طال مدير مستشفى مخصص لفيروس كورونا في محافظة النجف الاشرف، فيما طالبت بتوفير الحماية الازمة لملاكات الجيش الابيض.

وذكرت الوزارة في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، اليوم الجمعة، انها تستنكر الاعتداء السافر الذي حصل على مدير مستشفى الشهيد حسن هلوس الدكتور طارق الشيباني المخصص للمرضى المصابين بفايروس كورونا اثناء تأديتة واجبه في محافظة النجف الاشرف، مؤكدة انها تدين هذه التصرفات الآثمة في الوقت الذي تقدم فيه المؤسسات الصحية خدماتها بشكل متواصل للمواطنين كافة وعلى مدار الساعة .

وطالبت الوزارة، الاجهزة الامنية المكلفة بحماية المؤسسات الصحية بان تكون حازمة تجاه المعتدين وتوفر الحماية اللازمة لملاكات الجيش الابيض ، داعيا مجلس القضاء الاعلى الى اتخاذ الاجراءات القانونية وفقا لقانون حماية الاطباء.

واكدت انها ستلاحق المعتدين قانونيا حتى ينالوا العقوبة التي يستحقونها، فيما أهابت المواطنين لمساندة ملاكات الجيش الابيض الذين يضحون بحياتهم من اجل المحافظة على سلامتهم.

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