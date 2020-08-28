محافظ النجف يعلن القاء القبض على العناصر التي اعتدت على مدير مستشفى

2020/08/28 | 01:03 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ النجف الاشرف

اعلن محافظ النجف الاشرف لؤي الياسري ، عن القاء القبض على العناصر التي اعتدت على مدير مستشفى الشهيد حسن هلوس الدكتور طارق الشيباني وتم ايداعهم بالتوقيف وسيتم التعامل معهم وفق الاجراءات القانونية .

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