الاعلام الامني : ثلاثة صواريخ كاتيوشا سقطت في ساحة فارغة داخل المنطقة الخضراء

2020/08/28 | 01:03 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد / نينا / اعلنت خلية الاعلام الامني، عن سقوط ثلاثة صواريخ كاتيوشا في ساحة فارغة داخل المنطقة الخضراء وسط بغداد.وقالت الخلية في بيان تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / نسخة منه :" ان ثلاثة صواريخ نوع كاتيوشا سقطت في احدى الساحات الفارغة داخل المنطقة الخضراء ، دون خسائر "، مبينة :" ان الصواريخ انطلقت من منطقة البيجية غربي العاصمة"./ انتهى

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