بغداد.. سقوط 3 صواريخ كاتيوشا في المنطقة الخضراء

2020/08/28 | 01:03 - المصدر: العربية

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آخر تحديث: الجمعة 9 محرم 1442 هـ - 28 أغسطس 2020 KSA 00:43 - GMT 21:43 تارخ النشر: الخميس 8 محرم 1442 هـ - 27 أغسطس 2020 KSA 21:09 - GMT 18:09

المصدر: دبي – العربية.نت

أفادت خلية الإعلام الأمني العراقي، ليل الخميس إلى الجمعة، بسقوط 3 صواريخ كاتيوشا في المنطقة الخضراء ببغداد.أكدت وسائل إعلام عراقية في وقت سابق، نقلاً عن مصدر أمني، سقوط صاروخ في محيط المنطقة الخضراء وسط بغداد، مساء الخميس.وأكد مصدر عراقي أن لا خسائر نتيجة سقوط الصاروخ، وهو من نوع كاتيوشا، بمحيط المنطقة الخضراء.ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن إطلاقه.

السفارة الأميركية في المنطقة الخضراء (أرشيفية)

يذكر أن المنطقة الخضراء شديدة التحصين في بغداد تؤوي مقار حكومية وسفارات، أبرزها السفارة الأميركية، وكانت قد شهدت إطلاق عدة صواريخ باتجاهها في الأشهر الماضية.وتزايدت وتيرة الهجمات ضد الأميركيين منذ مقتل كل من قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، والقيادي بهيئة الحشد الشعبي العراقية أبو مهدي المهندس، في غارة جوية أميركية ببغداد في 3 يناير/كانون الثاني الماضي.

شاحنة محملة بصواريخ الكاتيوشا استهدفت معسكر التاجي في مارس الماضي

وتتهم واشنطن كتائب حزب الله العراقي وفصائل أخرى مقربة من إيران بالوقوف وراء الهجمات.وإثر الهجمات الصاروخية، انسحبت القوات الأميركية من 8 مواقع وقواعد عسكرية في عموم العراق على مدى الأشهر الماضية، في إطار إعادة التموضع.يذكر أنه منذ تشرين الأول/أكتوبر 2019، شهد العراق عشرات الهجمات التي استهدفت مصالح عسكرية ودبلوماسية أميركية.

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