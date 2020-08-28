2020/08/28 | 01:13 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

{بغداد: الفرات نيوز} ادان مدير صحة النجف الاشرف رضوان الكندي، حادثة الاعتداء التي تعرض لها مدير مستشفى الشهيد حسن الحاتمي (الامل) طارق الشيباني من قبل مجموعة خارجة عن القانون واعتدائهم على بعض العاملين بالمستشفى.





وقال الكندي في بيان تلقته {الفرات نيوز}، "نؤكد مؤازرتنا للعاملين بالمستشفى إثر هذا الاعتداء الذي أدى لحدوث حالة من الرعب والفزع لدى المرضى والعاملين بالمستشفى والزائرين".

واضاف: "اصدرنا تعليمات صارمة وفورية لفتح تحقيق دقيق في الموضوع، والإسراع باتخاذ ما يلزم من تدابير مستعجلة لتقديم الدعم الضروري لمن وقع عليهم الاعتداء للدفاع عن حقوقهم وعن حرمة المؤسسة الصحية ونزلائها".

وزاد: "نتابع هذه القضية مع السلطات المختصة لغرض وضع حد لمثل هذه التصرفات الوحشية والدنيئة حيث تم اعتقال عدد من المعتدين و هم الان رهن التحقيق لدى شرطة النجف".

واشاد الكندي بموقف المحافظ و قائد شرطة النجف الذي حضر على الفور الى موقع الاعتداء بصحبة قوة امنية و تمكنت من معالجة الموقف و اعتقال المعتدين".

محمد المرسومي

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مدير صحة النجف: فتحنا تحقيق حول الاعتداء على مدير المستشفى) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مدير صحة النجف: فتحنا تحقيق حول الاعتداء على مدير المستشفى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).