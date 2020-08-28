بالصور.. ضبط منصات صواريخ غربي بغداد

2020/08/28 | 01:27 - المصدر: السومرية نيوز

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تنشر السومرية نيوز، صوراً لضبط منصات صواريخ في منطقة البيجية غربي العاصمة بغداد، وفقاً لمصدر امني.

واعلنت خلية الاعلام الامني، اليوم الجمعة، عن سقوط ثلاثة صواريخ في ساحة فارغة داخل المنطقة الخضراء وسط بغداد.

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