2020/08/28 | 01:34 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد_اين]أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الخميس، إحباط مخطط لتنفيذ عملية إرهابية في قاطع الرصافة ببغداد.

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