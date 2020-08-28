الزوراء يكشف حقيقة مفاوضاته مع كرار جاسم

2020/08/28 | 01:44 - المصدر: الفرات نيوز

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{بغداد: الفرات نيوز} كشف نادي الزوراء، حقيقة مفاوضاته مع النجف الدولي السابق كرار جاسم للانضمام لصفوفه.





وقال عضو ادارة نادي الزوراء عبد الرحمن رشيد، إن "كل ما يقال عن مفاوضاتنا لضم اللاعب كرار جاسم عار عن الصحة واعلنا في اكثر من مناسبة غلق ملف لاعبينا بشكل نهائي".

محمد المرسومي

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