وزير الصحة: سنتابع ملاحقة المعتدين على مدير المستشفى ونتخذ الاجراءات القانونية

2020/08/28 | 01:44 - المصدر: الفرات نيوز

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{بغداد: الفرات نيوز} اتصل وزير الصحة والبيئة حسن محمد التميمي بالدكتور طارق الشيباني مدير مستشفى الشهيد حسن هلوس في محافظة النجف الاشرف والمخصصة للعناية بالمصابين بفيروس كورونا.





وجاء الاتصال بحسب بيان الوزير "للاطمئنان عن حالته الصحية بعد الاعتداء عليه من قبل مجموعة غير منضبطة" مقدمًا له "الشكر والتقدير لعزمه واصراره على تقديم الخدمات للمرضى الراقدين".

وأكد التميمي ان "القسم القانوني في الوزارة سيتابع ملاحقة المعتدين وستتخذ كافة الاجراءات القانونية لحماية ملاكات الوزارة من الذين لايشعرون بالمسؤولية اتجاههم ويعتدون عليهم".

محمد المرسومي

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