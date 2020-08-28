المركزي يتحفظ على أموال 9 شخصيات من بينها المالكي.. وصخيل

2020/08/28 | 02:55 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحريروجّه البنك المركزي، بحجز الأموال المنقولة وغير المنقولة شخصيات كبيرة من بينها مسؤولون وأعضاء في مجلس النواب أبرزهم ياسر عبد صخيل.

وصدر التوجيه في كتاب رسمي، اطلع "الترا عراق" على نسخة منه، إلى البنوك، حيث نص على "وضع إشارة الحجز التحفظي على الأموال المنقولة وغير المنقولة".

وتضمنت الشخصيات التي أدرجت على قائمة الصادرة عن البنك المركزي، ياسر صخيل المالكي وأخيه لقمان، ومحافظ كربلاء السابق عقيل الطريحي وزهير الأعرجي عضو مجلس النواب وحاجم الحسني، فضلاً عن شخصيات أخرى في رئاستي الجمهورية والوزراء ووزارة الخارجية.

من جانبه، علق الأمين العام لحركة البشائر ياسر المالكي، على قرار البنك المركزي، وقال في تغريدة عبر تويتر، "نوضح للأخوة المتسائلين عن كتاب وزارة المالية بحجز الأموال، ونقول هو مجرد إشكال إداري بين البرلمان ودائرة عقارات الدولة، حول الدار الذي استأجره وخصصه لنا البرلمان، ويبدو أنه تأخر باستيفاء المستحقات".

وأضاف، "نستغرب من إصدار هكذا كتاب، وإن تعودنا على تضخيم القضايا بهدف الإثارة وأسباب أخرى".

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