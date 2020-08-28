العراق خارج

2020/08/28 | 04:28 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحرير بعد أيام من الأجواء المعتدلة، تنتظر العراق موجة حارة أخيرة قبل نهاية فصل الصيف، فيما ابتعدت المدن العراقية عن قائمة المناطق الأكثر سخونة حول العالم، لأول مرة بعد فترة غير قصيرة.

وقال المتنبئ الجوي صادق عطية في توضيح، إن "الصيف سيودعنا بموجة حارة تبدأ مع بداية الأسبوع المقبل، حيث تشهد البلاد تسجيل درجات الحرارة فوق معدلاتها"، مبينًا أن "هذه هي الموجة الحارة الأخيرة لهذا الموسم وقد جاءت متأخرة لتعوض أيام شهر آب الذي كان أكثر اعتدالاً من باقي أشهر الصيف".

وأضاف، أن "هذه الموجة تعتبر متطرفة وقياسية من حيث فترة استمرارها واتساع تأثيرها، إذ تمتد من شمال إفريقيا مرورًا بمصر والشام والعراق وتركيا وروسيا"، موضحًا أن "الخرائط تشير إلى أن مناطق وسط وشمال العراق هي الأكثر تطرفًا من حيث الشذوذ الحراري".

وخلت قائمة أعلى الدول في درجات الحرارة حول العالم، من العراق لأول مرة بعد فترة غير قصيرة، كان العراق يحتل فيها صدارة القائمة.

وابتعدت المدن العراقية عن قائمة أعلى 10 مدن حول العالم من حيث درجات الحرارة، وفق موقع "وورلد ويذر" المتخصص بالطقس.

أما على المستوى الآسيوي فقد سجلت القائمة حضور مدينتي الناصرية والبصرة، وفق آخر تحديث للموقع.

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