القبض على اكبر عصابة في النجف وكربلاء قامت بتنفيذ اكثر من 22 جريمة

2020/08/28 | 06:01 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / أعلنت مديرية شرطة محافظة النجف الاشرف، عن الإطاحة بأكبر عصابة للسطو المسلح ارتكبت ٢٢ جريمة سرقة بهويات مزورة في النجف وكربلاء.وقالت المديرية ان “العصابة قامت بتنفيذ عدد كبير من جرائم السرقة بالسطو المسلح على ٢٢ دار ومحلا ومجمعا تجاريا”.وأضافت “القي القبض على أفراد العصابة واعترفوا بارتكاب جرائم السرقة والتي تتضمن مبالغ […]

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