بمناسبة العاشر من محرم.. عطلة رسمية يوم الأحد في العراق

2020/08/28 | 06:05 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / أعلنت الامانة العامة لمجلس الوزراء عن تعطيل الدوام الرسمي ليوم الاحد المقبل لمناسبة العاشر من محرم الحرام.

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