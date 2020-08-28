سقوط صواريخ كاتيوشا داخل المنطقة الخضراء

2020/08/28 | 06:13 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت خلية الاعلام الامني، سقوط ثلاثة صواريخ نوع كاتيوشا داخل المنطقة الخضراء وسط بغداد.وذكرت الخلية في بيان تابعته المستقلة ، اليوم الجمعة، ان ثلاثة صواريخ نوع كاتيوشا سقطت قبل قليل في إحدى الساحات الفارغة داخل المنطقة الخضراء ببغداد، دون خسائر تذكر، مؤكدة ان انطلاق الصواريخ كان من منطقة البيجية غربي العاصمة.يشار الى ان […]

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