2020/08/28 | 06:18 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / أعلنت خلية الإعلام الأمني الحكومية في العراق ، إحباط مخطط لتنفيذ عملية إرهابية في بغداد مساء الخميس .وقالت الخلية في بيان مقتضب: “بناء على معلومات استخبارية استطاعت قواتنا الأمنية إحباط مخطط لتنفيذ عملية إرهابية مساء الخميس في قاطع الرصافة من العاصمة بغداد”.ووعدت الخلية في بيانها بالإعلان عن التفاصيل لاحقا.ا لمصدر: RT

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إحباط مخطط لتنفيذ عملية إرهابية في الرصافة) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إحباط مخطط لتنفيذ عملية إرهابية في الرصافة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).