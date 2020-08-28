ذبح العقول مرتبط بذبح العجول - فؤاده العراقيه

2020/08/28 | 07:20 - المصدر: الحوار المتمدن

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#فؤاده_العراقيه ارتبط الوعي منذ بدأ الخليفة بالإنسان الذي تميز بعقله القابل للتطور عن ما هو للحيوان فاستمر الإنسان في تطوير نفسه على مر العصور وتوقف الحيوان على طبيعته التي طغت عليها الغريزة لاستمرارية وجوده فقط ليبقى على نفس شاكلته باستثناء بعض الحيوانات التي تطورت بتدخل من الإنسان ، بمعنى حتى الحيوان قادر على أن يطوّر نفسه فيما لو وجد المعين لتطوّره كما حدث لبعض الحيوانات في البلدان المتطوّرة والتي ساهم الإنسان ......





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