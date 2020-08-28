اعتراف حكومة الإمارات بإسرائيل - سامي الذيب

2020/08/28 | 07:20 - المصدر: الحوار المتمدن

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#سامي_الذيب قامت حكومة الإمارات العربية عام 2017 بطباعة نسخة من المصحف الشريف، توزع مجانا، وفيه تسمية سورة الإسراء بإسم سورة بني إسرائيل.الكثير من سور القرآن لها أكثر من إسم.



فسورة الفاتحة لها أكثر من عشر اسماء.



والسورة المذكورة لها ثلاثة أسماء هي: سورة الإسراء، وسورة سبحان وسورة بني إسرائيل.



والطبعات العربية المتداولة للقرآن تحمل اسم سورة الإسراء.وقد تساءل موقع رابطة علماء أهل السنة في مقال صدر في 1 ......





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