القراءة التاريخية كيفاً _ عبد الكريم سروش مثلا 8 - عباس علي العلي

2020/08/28 | 07:20 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عباس_علي_العلي حقيقة دين النبيفي الفصل السابق درسنا حقيقة الوحي وتصور الدكتور سروش عن ماهية الوحي والإشكالات التي طرحها والنتائج التي نتوصل من خلال قراءته لها، والتي تنسف فكرة الوحي الإيمانية والتي سطرها القرآن الكريم معتمدا في ذلك على افتراضات صاغها دون أن يبرهن علميا على ما أفترض، إنما برهانه كله مبني على ما يفهم هو وما يستنتج هو مستعينا بأسلوب الضم والتكتم لا أسلوب البسط والقبض الذي يدعيه في ملاحقة الفهم ......





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