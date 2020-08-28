الانقلاب في مالي وكيف زعزع حلف الناتو الاستقرار في منطقة الساحل - بن مورغن

2020/08/28 | 07:55 - المصدر: الحوار المتمدن

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#بن_مورغن تفاقمت الاضطرابات في مالي الأسبوع السابق، بعد أن قامت مجموعة من الجنود وصغار الضباط، المتمركزين في العاصمة باماكو، باعتقال الرئيس إبراهيم بوبكر كيتا ورئيس الوزراء بوبو سيسي ومسؤولين حكوميين كبار آخرين وأجبروهم على الاستقالة.جاء ذلك بعد أسابيع من الاحتجاجات والمظاهرات الجماهيرية ضد حكومة كيتا.



وقد نزل عشرات الآلاف من المتظاهرين إلى الشوارع للاحتفال بعد الإعلان عن نبأ اعتقال كيتا.



وعرفت ......





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