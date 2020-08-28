الجائحة وقضيتها الأخلاقية - الفضل شلق

2020/08/28 | 07:55 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#الفضل_شلق الله، الاقتصاد، الانسان؛ أيهم سبب لغيره.



أيهم غاية لغيره؛ ذلك هو الموضوع الأخلاقي الذي ربما كان ميتافيزقياً.



الله يفسر حياة الانسان بعد الموت، بربطها به.



الاقتصاد يفسر الأساس الوجودي للانسان بربطه به.



الانسان محور العلاقة بين الطبيعة (التي يستخرج منها الاقتصاد) والله.



تفترض النظريات الانسانوية أن الانسان سبب لا نتيجة؛ بداية ونهاية؛ غاية وجوده يقررها هو ولا تقرر سلفاً.



تفترض النظريات الدينية وا ......





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