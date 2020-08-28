بيان خلية الإعلام الأمني حول القصف الصاروخي لوسط بغداد

2020/08/28 | 08:15 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدرت خلية الإعلام الأمني العراقية، بياناً بشأن القصف الصاروخي الذي وقع، مساء الخميس، وسط العاصمة بغداد....

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