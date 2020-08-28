بيان للإعلام الأمني..سقوط 3 صواريخ كاتيوشا في الخضراء والتحقق من مكان انطلاقها

2020/08/28 | 08:24 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

اعلنت خلية الاعلام الامني، سقوط ثلاثة صواريخ نوع كاتيوشا داخل المنطقة الخضراء وسط بغداد.

وذكرت الخلية في بيان تلقاه "ديجيتال ميديا ان ار تي" ، اليوم (28 اب 2020)، ان ثلاثة صواريخ نوع كاتيوشا سقطت (قبل قليل) في إحدى الساحات الفارغة داخل المنطقة الخضراء ببغداد، دون خسائر تذكر، مؤكدة ان انطلاق الصواريخ كان من منطقة البيجية غربي العاصمة.

يشار الى ان خلية الإعلام الأمني، اعلنت في وقت سابق ، سقوط صاروخ كاتيوشا في منطقة الجادرية ببغداد.

وذكرت الخلية في بيان ان صاروخا نوع كاتيوشا سقط في منطقة الجادرية ببغداد، دون خسائر تذكر.

واضافت، ان انطلاق الصاروخ كان من طريق سريع الدورة.

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