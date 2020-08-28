وَجْدَة - محمد الرحالي

2020/08/28 | 08:30 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#محمد_الرحالي وجدة ...تيهي في دمي سرمدية قصيدة في فمي وعمي صباحا سلاما عِمي أفصحي وتكلمي وقفي ثم أقسمي أن تبقي وفي خريطة قلبي لن تُقسمي ..فاعلمي سيدتي ذات النخوة لي اسلمي وجدة عبرت سيدي عبدالوهاب ثم الأندلس والوحدة ومن ساحاتك البهية من نازاري وعمار البوليس ومسارح أذكرتني شكسبير وسوفوكليس وساحات تحاكي باريس مررت ه ......





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