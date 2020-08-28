عشق وجدي قديم - محمد الرحالي

2020/08/28 | 08:30 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#محمد_الرحالي وجدة كيف أناجيك أنا في الجبال وتربعت أنت في الشرق سيدتي عشقتك حين أتيت وهيامك حين غادرت سد أنفاسي سمائي ويشهد الشوقأخالجك أيتها الصوفيةأرض الربكيف نفذت إلي كيف ضربت الطوق؟؟رعودك تحررني مني كي أعودساعة الصلب والحرق إلى نجاتك والفوق ..بين شتائك وصيفك القائظ يرقص البرق ..سناه يضيء مغنية وفي الأبيض يغني الب ......





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