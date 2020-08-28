شعوذة أمريكية.:السيد كيو ، و جماعته - نادية خلوف

2020/08/28 | 08:30 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#نادية_خلوف أوهام من أحلك أركان الشبكةالكاتبة :آن شارلوت ألتشتاتمترجمة عن صفحة أفتون بلادت السويدية الثقافية هل تعلم أن هيلاري كلينتون وبيل جيتس والبابا فرانسيس وجميع مجموعات النخبة في العالم من نجوم هوليوود إلى الرأسماليين الماليين هم جزء من شبكة قديمة شاذة التي تعذب وتأكل وتضحي بكميات ضخمة من الأطفال للشيطان كل عام؟ وشعارات الشركة ورموزنا الدينية الثقافية المعروفة هي في الحقيقة علامات على ......





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