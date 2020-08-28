شنيشل يشدد على

2020/08/28 | 08:55 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

{بغداد: الفرات نيوز} نصح المدرب الأسبق للمنتخب الوطني، راضي شنيشل، اتحاد الكرة بتجديد عقد المدرب السلوفيني كاتانيتش، وعدم التفريط بخدماته.





وقال شنيشل، في تصريح صحفي، ان "المنتخب العراقي بحاجة إلى الاستقرار الفني، والحفاظ على المدرب السلوفيني فرصة جيدة لمزيد من الاستقرار، بعد رحلته مع الفريق خلال العام الماضي، حيث حقق نتائج طيبة، وبالتالي من الضروري تجديد عقده".

وأضاف: "المنتخب يتصدر لائحة ترتيب المجموعة الثالثة، في التصفيات المزدوجة، والمدرب بات يعرف إمكانيات لاعبيه، وهناك مباريات حاسمة في مسيرة منتخب العراق".

كما اعتبر أن "انتقادات بعض المدربين المحليين لكاتانيتش غير مبررة، لكون المدرب حقق نتائج طيبة، وبالتالي وفق المنطق لا بد أن يكمل مشواره في التصفيات".

يشار إلى أن الهيئة التطبيعية للاتحاد العراقي، لم تتفق مع مدير أعمال كاتانيتش في الجلسة السابقة، وفي الأيام المقبلة ستكون هناك جولة ثانية من المفاوضات.

عمار المسعودي

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