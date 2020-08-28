2020/08/28 | 08:55 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} كشفت شركة "إل.جي." عن كمامتها الإلكترونية الجديدة، والمتمثلة بجهاز تنقية هواء يتم تثبيته على الوجه، وفقا لبيان أصدرته الخميس.وتحمل كمامات "بيوري كير" الجديدة زوجا من الفلاتر القابلة للاستبدال، والكفيلة بالوقاية من الشوائب العالقة بالهواء.وللمساعدة على التنفس بأريحية، أضافت الشركة مراوح تعمل بالبطارية إلى جهازها الجديد، تعمل بثلاث سرعات لضمان أفضل أداء.وبحسب بيان الشركة، فسوف يتم طرح الكمامة في أسواق محددة خلال الربع الرابع من العام.ويقول البيان إن الكمامة المبتكرة تعمل على "حل معضلة الكمامات منزلية الصنع غير المتسقة وتلك التي تستخدم لمرة واحدة وتشهد الأسواق نقصا فيها.وتم تزويد الجهاز بحساسات قادرة على استشعار نمط وحجم التنفس، ليقوم بضبط المراوح وفقا لها.ويتمتع التصميم بأبعاد مريحة تتناسب مع وجه المستخدم، وتعمل على الحد من تسرب الهواء حول الأنف والذقن.وسيجد المشتري كمامته الجديدة في علبة لشحنها وللحفاظ على نظافتها، مزودة بأشعة "UV-LED" قادرة على قتل الجراثيم الضارة.وعند الاستخدام، يتم ربط الكمامة بتطبيق على الهاتف الذكي، يعطي المستخدم إشعارا كلما حان الوقت لاستبدال الفلاتر.عمار المسعودي شارك إذا أردت

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (LG تطرح كمامة إلكترونية بمواصفات فريدة !) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (LG تطرح كمامة إلكترونية بمواصفات فريدة !) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).