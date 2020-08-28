الصحة تستنجد بالقانون وتهيب بالمواطنين: احموا ملاكات الجيش الأبيض

2020/08/28 | 08:55 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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منذ 19 دقیقة

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ديجيتال ميديا ان ار تي

استنكرت وزارة الصحة والبيئة، الجمعة، الاعتداء الذي طال مدير مستشفى مخصص لفيروس كورونا في محافظة النجف الاشرف، مطالبة بتوفير الحماية اللازمة لملاكات الجيش الابيض.

وقالت الوزارة في بيان تلقى "ديجيتال ميديا ان ار تي" نسخة منه ، اليوم (28 اب 2020) ، انها تستنكر الاعتداء السافر الذي حصل على، الدكتور طارق الشيباني مدير مستشفى الشهيد حسن هلوس المخصص للمرضى المصابين بفايروس كورونا، اثناء تأديتة واجبه في محافظة النجف الاشرف، مؤكدة انها تدين هذه التصرفات الآثمة في الوقت الذي تقدم فيه المؤسسات الصحية خدماتها بشكل متواصل للمواطنين كافة وعلى مدار الساعة .

وطالبت الوزارة، الاجهزة الامنية المكلفة بحماية المؤسسات الصحية بان تكون حازمة تجاه المعتدين وتوفر الحماية اللازمة لملاكات الجيش الابيض ، داعيا مجلس القضاء الاعلى الى اتخاذ الاجراءات القانونية وفقا لقانون حماية الاطباء.

واكدت انها ستلاحق المعتدين قانونيا حتى ينالوا العقوبة التي يستحقونها، فيما أهابت المواطنين لمساندة ملاكات الجيش الابيض الذين يضحون بحياتهم من اجل المحافظة على سلامتهم.

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