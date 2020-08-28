استشهاد واصابة ثلاثة جنود بهجوم ارهابي في ديالى

2020/08/28 | 09:01 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ ديالىاكد مسؤول حكومي سابق في ديالى، الخميس، بان جندي استشهد واصيب اثنين اخريين بهجوم شنه داعش الارهابي شمال شرق المحافظة.وقال رئيس مجلس قضاء المقدادية المنحل(40كم شال شرق بعقوبة) عدنان التميمي في حديث لـ/ المعلومة/،ان” داعش الارهابي شن قبل قليل هجوما على نقطة مرابطة امنية قرب قرية نوفل في اطراف المقدادية ما اسفر عن استشهاد جندي اصابة اثنين اخريين”.واضاف التميمي،ان” ماحدث جريمة نكراء يستعدي تحرك امني لانهاء ملف خلايا داعش النائمة”.وكانت المقدادية تعرضت الى هجوم مماثل قبل يومين اسفر عن استشهاد اثنين من الجنود

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